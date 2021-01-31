На территории Владимирской области за сутки 31 января года лабораторно подтверждено 153 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 31 января 2021 года лабораторно подтверждено 153 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией (43 сл. в г. Владимире, 19 сл. в Гусь-Хрустальном, 15 сл. в Муромском, 8 сл. в Петушинском, 8 сл. в Александровском, 8 сл. в Ковровском, 7 сл. в Киржачском, 6 сл. в Юрьев-Польском, 6 сл. в Селивановском, 6 сл. в Собинском, 5 сл. в Меленковском, 4 сл. в Кольчугинском, 4 сл. в Суздальском, 4 сл. в Вязниковском, 4 сл. в Судогодском, 3 сл. в Радужном, 3 сл. в Камешковском). Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 23 494 случая заболевания (5064 сл. в г. Владимире, 2965 сл. в Гусь-Хрустальном, 2556 сл. о. Муром, 1713 сл. в Ковровском, 1475 сл. в Александровском, 1431 сл. в Петушинском, 1135 сл. в Юрьев-Польском, 1144 сл. в Вязниковском, 889 сл. в Кольчугинском, 816 сл. в Суздальском, 786 сл. в Собинском, 668 сл. в Гороховецком, 586 сл. в Меленковском, 568 сл. в Киржачском, 556 сл. в Камешковском, 523 сл. в Селивановском, 312 сл. в г. Радужном, 307 сл. в Судогодском).Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.