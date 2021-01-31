«Отличились» журналист и фотокорреспондент издания «7×7 - Горизонтальная Россия» Алексей Уханков и Алексей Молоторенко.

Среди костромских СМИ, освещавших несанкционированные мероприятия, оказались журналисты, которые решили заработать, при этом руководствуясь не объективностью, а техзаданием и методичкой от западных структур. Об этом МК в Костроме.«Отличились» журналист и фотокорреспондент издания «7×7 - Горизонтальная Россия» Алексей Уханков и Алексей Молоторенко.В публичном доступе вчера, 30 января, появились данные о том, что ряд так называемых «независимых» средств массовой информации воспользуются «чертежами» западных неправительственных организаций по освещению незаконных акций в России. Главная задача - «правильно» изобразить массовость таких акций и реакцию правоохранительных органов.Известно, что издание основано членами организации «Мемориал», которая финансируется Западом через фонды и посольства, а также является иностранным агентом.В Костромской области ответственность по отработке заморских гонораров, по всей видимости, взяли на себя сразу двое авторов издания «7×7» - журналист Алексей Уханков и фотокорреспондент Алексей Молоторенко.Как , они активно лезли в гущу событий, снимали все происходящее на видео и отчитывались перед своими кураторами. Даже оказались в числе задержанных, поскольку их действия вызвали подозрения у представителей правоохранительных органов. Видимо, гонорар творческому дуэту из Костромы отработать всё-таки удалось. Остаётся вопрос - можно ли считать это журналистикой в полном смысле этого слова и разве можно считать такое освещение беспристрастным?Напомним, что закон о СМИ не допускает фальсификацию общественно значимых сведений, распространения слухов под видом достоверных сообщений, сбора информации в пользу постороннего лица, а также запрещает распространять информацию с целью опорочить отдельные категории граждан.