Спасатели также призвали водителей быть внимательными за рулем и соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим на дороге.

31-го января во Владимирской области прогнозируется сильный снег. По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 31 января днём на территории Владимирской области ожидается сильный снег. Данные погодные явления повышают риски возникновения ЧС, связанных с затруднениями в работе всех видов транспорта, увеличением количества ДТП, повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи.Спасатели также призвали водителей быть внимательными за рулем и соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим на дороге.Фото: Главное управление МЧС России по Владимирской области