При возникновении ЧС жители могут обращаться по номерам 101 и 112.
Сегодня 31 января во Владимирской области прогнозируется сильный снег. Об этом сообщает руководитель пресс-службы МЧС региона Екатерина Мищенко.
По информации центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды днём ожидается сильный снегопад.
Напоминаем, что ухудшение погоды повышает риск возникновения ЧС, которые связаны с затруднениями в работе транспорта, увеличением количества аварий, повреждения ЛЭП и линий связи.
«При возникновении ЧС жители могут обращаться по номерам 101 и 112», - добавили в МЧС.