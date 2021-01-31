При возникновении ЧС жители могут обращаться по номерам 101 и 112.

Сегодня 31 января во Владимирской области прогнозируется сильный снег. Об этом сообщает руководитель пресс-службы МЧС региона Екатерина Мищенко.По информации центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды днём ожидается сильный снегопад.Напоминаем, что ухудшение погоды повышает риск возникновения ЧС, которые связаны с затруднениями в работе транспорта, увеличением количества аварий, повреждения ЛЭП и линий связи.«При возникновении ЧС жители могут обращаться по номерам 101 и 112», - добавили в МЧС.