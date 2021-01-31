Мы тоже не забыли об этом удивительном человеке. И вместе с Екатериной Тамановой приглашаем вас на наш вестийный спич- экскурсию.

Заглянув на сайт Муромского историко-художественного музея, можно отправиться в онлайн-путешествие к 100 летию архитектора Беспалова. Мы тоже не забыли об этом удивительном человеке. И вместе с Екатериной Тамановой приглашаем вас на наш вестийный спич- экскурсию.Монумент в честь самого знаменитого жителя Мурома виден издалека. Памятник Илье Муромцу установили здесь, на высоком берегу Оки, в 1999 году. Архитектором визитной карточки города стал Николай Андреевич Беспалов. Коренной муромлянин. Родился Андрей Николаевич двадцать четвертого января 1921 года. Был учеником самого Куликова. После окончания школы с отличием в 1938 году Беспалов поступил в Московский архитектурный институт. А потом война, в 41-ом ушел на фронт со студенческой скамьи , а в 44 прямо с фронта его отозвали в институт, чтобы восстанавливать страну после войны. Уже в 1969 спроектировал в Муроме площадь Победы, в 1971 как архитектор Николай Андреевич участвовал в создании макета знаменитого бронепоезда. Должность исполняющего обязанности главного архитектора Мурома Андрей Николаевич получил, когда ему было всего 27 лет. Первые работы - это новый генплан, проект детальной застройки центра города, и главная площадь в городе в честь 1100-я летия Мурома. Также здания администрации города и памятник Владимиру Ленину. В должности главного архитектора Беспалов, спроектировал еще множество значимых для Мурома зданий, в том числе Дом Культуры , и даже Былинный камень , который встречает гостей на въезде в город.На постуархитектора Николай Беспалов трудился 36 лет. Уйдя на заслуженный отдых , активно занимался общественной работой , писал книги, был главным хранителям памяти о своем учителе Иване Куликове. А в последние годы жизни руководил проектом реставрации церкви Вознесения и Козьмодемьянской церкви 16 века. Умер Николай Андреевич 25 марта 2009 года.Екатерина Таманова . Андрей Синягин . Вести Владимир.