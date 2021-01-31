Присоединиться к акции могут не только сотрудники и посетители музеев, но и других учреждений культуры.

По инициативе портала Культура. РФ и при поддержке Минкультуры России отечественные музеи присоединятся к акции и предложат своим посетителям публиковать оригинальные «культурные» селфи в социальных сетях. Об этом сообщили в официальной группе соцсети Муромского историко-художественного музея. Для того чтобы поучаствовать в акции, нужно выложить снимок из музея в любой социальной сети с хештегами #МузейноеСелфи и #MuseumSelfie. Также можно использовать #КультурноеСелфи и #CultureSelfie. Сотрудники музея просят присылать свои селфи в личные сообщения с отметками #муромскиймузей #CultureSelfie либо #Муромскийисторикохудожественныймузей #CultureSelfie. Присоединиться к акции могут не только сотрудники и посетители музеев, но и других учреждений культуры.Фото: Муромский историко-художественный музей