Петиция опубликована в интернете, официальные обращения направлены и губернатору.

Уверена, что вы наши телезрители поддержите предложение- о присвоении звания Почетный гражданин Владимирской области Владимиру Петровичу Заманскому. Петиция опубликована в интернете, официальные обращения направлены и губернатору. Вспомним этим утром об удивительном артисте и человеке.Волевой, сильный , с пристальным,проникновенным взглядом. Он станет воплощением героев своего времени. В фильмографии Владимира Заманского около сотни кинокартин. И там нет персонажей непорядочных, несправедливых, неправедных. Жизнь Владимира Петровича - одного из немногих ныне живущих фронтовиков- складывалась нелегко. В 17-ть- курсы - разведчиков- радистов, фронт, ранение. За боевые заслуги будет награжден орденом Отечественной войны 2 степени, орденом Славы 3 степени и медалью "За отвагу". Но в 1950-м за драку в войсковой части получит 9 лет лагерей. Заманский будет работать на строительстве высотных зданий. И через 3 года за опасную работу будет амнистирован. Закончит школу-студию МХАТ. И сразу будет приглашен Тарковским на дипломный фильм "Каток и скрипка". А затем последуют яркие роли- красного командира Баева в "БЕге" , раскаивавшегося полицая Лазарева в фильме Алексея Германа "Проверка на дорогах", за которую актер получит Госпремию СССР, и доктора Ивана Иваныча в самом светлом фильме 80-х по роману Каверина .Евгений Ревенко , журналист , депутат Госдумы:- Владимир Петрович яркий , по-настоящему талантливый человек..Его фильмы вошли в золотой фонд..И достаточно вспомнить фильм "Два капитана". где он создал образ настоящего советского , порядочного гражданина..И поэтому я думаю нужно поддержать инициативу людей.За особые заслуги перед Отечественной культурой и Владимирской областью сегодня в интернете запущена петиция за присвоение Владимиру Заманскому звания "Почетный гражданин Владимирской области". 6 февраля актеру исполнится 95 лет. Вместе с Евгением Ревенко., который лично обратился и к губернатору.региона, инициативу поддержали многие известные люди. Владимиру Петровичу в 2013 уже присвоено звание "почетного гражданина города Мурома", где вместе с женой живет уже 23 года . Одна из самых красивых актерских пар ведет уединённый образ жизни и не дает интервью.Жена актера Наталья Климова известна по роли Снежной королевы. В студенческие годы актриса сделала аборт и больше не смогла иметь детей. Это и стало причиной ухода от мирской жизни . Обет молчания Заманские прервали в 2013 году, дали большое интервью журналистам программы Андрея Малахова. Заманские живут на втором этаже дореволюционного дома, напротив храма Николы Набережного, куда ходят каждый день. Крещенская вода по утрам, просфоры, иконы и книги. Вера в Бога и Христова любовь друг к другу..Отказавшись от ролей, он стал озвучивать документальные фильмы , посвященные православию. Здесь жизнь обрела смысл- признавался тогда Владимир Петрович.Татьяна Воронцова. Екатерина Гусева. Вести- Владимир.