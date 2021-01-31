Предположительно причиной стали сложные погодные условия.

На дороге Владимир - Радужный произошло ДТП с участием четырех машин. Фотографиями с места аварии поделились очевидцы в паблике «Подслушано Владимир | Автомобилистов». Предположительно причиной стали сложные погодные условия. О пострадавших не сообщается, информация уточняется.Напомним, МЧС по Владимирской области предупреждали жителей о резком во Владимирской области. По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на территории Владимирской области ожидается сильный снег. Данные погодные явления повышают риски возникновения ЧС, связанных с затруднениями в работе всех видов транспорта, увеличением количества ДТП, повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи.Фото: «Подслушано Владимир | Автомобилистов»