Сотрудники правоохранительных органов потушили огонь на одежде мужчины в центре Москвы и спасли ему жизнь. Предварительной причиной происшествия стали личные имущественные отношения пострадавшего.

Сотрудники правоохранительных органов потушили огонь на одежде мужчины в центре Москвы и спасли ему жизнь. Предварительной причиной происшествия стали личные имущественные отношения пострадавшего.Мужчину спас старший лейтенант полиции Илья Алтынов. 31 января он нес дежурство у дома 29 по улице Большая Бронная.Полицейский заметил гражданина, на одежде которого бушевало пламя. Подручными средствами и личным обмундированием полицейских удалось сбить огонь за несколько секунд. Правоохранителям помогали прохожие.Пострадавший передан бригаде скорой помощи. По предварительным данным, мужчина совершил поступок из-за личных проблем.Видео спасения пострадавшего публикует портал МВД Медиа.Напомним, что 31 января в Москве проходят незаконные акции протеста. МВД оценило число участников в две тысячи.Ранее правоохранительные органы неоднократно предупреждали об ответственности за участие в несогласованных акциях. Предусмотрено административное наказание, а за применение силы к сотрудникам полиции – уголовное с лишением свободы до 15 лет.