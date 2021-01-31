На несанкционированные митинги в Сибири и на Дальнем Востоке вышло ничтожно малое количество людей. Член Общественной палаты России, директор Института проблем демократии Максим Григорьев считает, что ставка блогера Алексея Навального на создание сетки штабов по всей стране себя не оправдала.

На несанкционированные митинги в Сибири и на Дальнем Востоке вышло ничтожно малое количество людей. Член Общественной палаты России, директор Института проблем демократии Максим Григорьев считает, что ставка блогера Алексея Навального на создание сетки штабов по всей стране себя не оправдала.Сторонники блогера выступили очень слабо, констатировал эксперт. Он напомнил, что в Чите с населением несколько сотен тысяч человек на незаконную акцию вышли 5-6 человек, в Якутск и Южно-Сахалинске – по 20-30 человек, а в Горно-Алтайске и вовсе один.Даже в Хабаровске с его протестным потенциалом на несогласованный митинг решили выйти лишь 60 человек, примерно столько же во Владивостоке. При этом население этих городов – более 500 тысяч."Все это на сотни меньше, чем в прошлый раз 23 января", – отметил Григорьев.По его словам, особый интерес представляет Иркутск и Новосибирск. В прошлый раз сторонники Навального утверждали, что на акции в этих городах вышли тысячи человек.В этот раз в Иркутске и Новосибирске вышли в разы меньше людей: около двухсот и несколько сотен соответственно, сказал Григорьев. И это при масштабной рекламе незаконных акций в западных социальных сетях и СМИ, напомнил политолог."Можно предположить, что неделю назад работал эффект фильма про "дворец". Сейчас, когда всем стало ясно, что это монтаж, ложь от начала и до конца, остались лишь "чистые" сторонники Навального. Которых совсем немного", – цитирует Григорьева "Газета.ру".В большинстве крупных городов Сибири и Дальнего Востока завершились немногочисленные несогласованные акции— НТВ (@ntvru)Напомним, что правоохранительные органы неоднократно предупреждали граждан об ответственности за участие в незаконных акциях. Попытки провокаций во время подобных мероприятий будут расцениваться как угроза общественного порядка и пресекаться немедленно, отмечали в местном управлении МВД.Кроме того, Генпрокуратура напоминала об уголовной ответственности за участие в массовых беспорядках. По этой статье грозит до 15 лет колонии.