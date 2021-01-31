К настоящему моменту среди задержанных на незаконной акции в Москве несовершеннолетних нет. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева.

К настоящему моменту среди задержанных на незаконной акции в Москве несовершеннолетних нет. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева."Я не видела (несовершеннолетних на несогласованной акци. – Прим.ред.), еще мои коллеги выходили к Сухаревской площади и меня информировали, что несовершеннолетних сегодня нет", – сказала она в комментарии .По ее словам, старания педагогов и уполномоченных по правам ребенка дали результаты – детей удалось уберечь от участия в несогласованных мероприятиях.Всего в Москве на 14:00 задержаны 120 человек, уточнила Потяева. Цифра меняется. В аппарате омбудсмена следят за ситуацией. "Обращений пока в наш адрес не поступало", – добавила Потяева.В несогласованном митинге в центре Москвы 31 января приняли участие около двух тысяч человек. Об этом сообщили в столичном управлении МВД.Несколько сотен участников пытались прогуляться по улицам города. Сотрудники правоохранительных органов продолжают обеспечивать порядок в городе.МВД и Генеральная прокуратура неоднократно предупреждали об ответственности за участие в незаконных митингах. За это грозит административное наказание.За применение силы к сотруднику полиции предусмотрена уголовная ответственность. По соответствующей статье Уголовного кодекса виновному грозит до 15 лет колонии.