Подручными средствами пожаротушения и личным форменным обмундированием полицейский, а также присутствовавшие на месте происшествия граждане, в течение нескольких секунд погасили пламя...

Сотрудником УНК ГУ МВД России по г. Москве старшим лейтенантом полиции Алтыновым Ильей в районе дома 29 по ул. Большая Бронная при несении службы был замечен гражданин, который внезапно облил себя горючей жидкостью и предпринял попытку самосожжения.Подручными средствами пожаротушения и личным форменным обмундированием полицейский, а также присутствовавшие на месте происшествия граждане, в течение нескольких секунд погасили пламя. Пострадавший передан бригаде скорой медицинской помощи.