Первоначально маршрут- это было в 1971 году- состоял из 8 городов

«Золотое кольцо» России - в январе этого года отмечает 50 лет со дня запуска первых туристических автобусов. Первоначально маршрут- это было в 1971 году- состоял из 8 городов. Сегодня еще несколько претендуют на то чтобы стать частью маршрута и один из главных- Рязань. Там находится наш корреспондент. небольшую экскурсию по городу проведет для нас Александр Сыпченко. Смотрим.Как известно в Рязани пироги с глазами а все мужики косопузые. Действительно, гуляя по одному из самых красивых и старинных русских городов можно увидеть много необычного. Знакомство с городом обычно начинается с самого крупного и старинного музея регионаАлександр Сыпченко:- Рязанский кремль- это уникальный комплекс построек 15-19, помните как у Маяковского "Начинается земля как известно от кремля, сосредоточение духовной и светской жизни, настоящее ядро, где каждый из горожан в период лихолетья, мок укрыться от беды. На сайте историко-архитектурного музея можно не только заказать виртуальную экскурсию и своего гида, но и посмотреть все объекты детально.В настоящее время на территории Рязанского кремля располагаются экспозиции и выставки. Успенский собор и соборная 4 ярусная колокольня спроектированы так, что их можно увидеть даже находясь за пределами города. Христорождественский собор - самое раннее каменное сооружение комплекса, датируется началом 15 века. Изначально общегородской храма был усыпальницей рязанских князей. Также в самом центре города, рядом с кремлем, находится одна из самых узнаваемых скульптур не только Рязани, но и всей страны.Александр Сыпченко:- Как говорится не каждый умеет петь и не каждому дано яблоком падать к чужим ногам. За моей спиной памятник, пожалуй самому известному уроженцу Рязанской губернии, великому русскому поэту Сергею Александровичу Есенину.Горизонтальный памятник выполнен из бронзы архитектором Александром Кибальниковым, и выглядит очень необычно. Он установлен к 80 летию со дня рождения лирика. Не менее интересен и музей, посвященный легендарному рязанскому визажисту, «отцу современной косметики», Максимилиану Факторовичу. Именно он войдет в историю Голливуда под именем- Макс Фактор. Гений актерского грима и макияжа начинал свою карьеру именно в Рязани, здесь он открыл свой первый магазин косметики. Сегодня бренд известен по всему миру. А этот рязанский «Дом-крошка с мезонином в три окошка» принадлежал первому нобелевскому лауреату из России, великому ученому Ивану Петровичу Павлову. Сейчас здесь мемориальный музей, с экспозициями посвященными деятельности академика. В том числе и повествующие об опытах Павлова с собаками. Финальная точка на карте нашего путешествия- музей истории ВДВ. Идея его создания принадлежит самому Василию Маргелову, бывшему командиру десантников. В фондах музея более 80 тысяч единиц хранения, среди которых знамена Великой Отечественной Войны, боевые ордена, медали и береты воинов-десантников со всего мира. Культурное наследие Рязани поистине уникально, и каждый год сотни тысяч туристов приезжают сюда на экскурсии или просто пройтись по ее древним улочкамАлександр Сыпченко. Вести-Владимир.