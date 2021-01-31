Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.

Накануне вечером вГлавное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о загорании частного дома по адресу: г. Камешково, ул. 1 мая. Пожарно-спасательные подразделения оперативно выехали к месту. На момент прибытия наблюдалось горение хозяйственной пристройки и кровли дома по всей площади, существовала угроза распространения пожара по всему дому и на соседний дом. Пожарные не допустили распространения огня и ликвидировали пожар на площади 96 кв. В результате пожара сгорела кровля дома и хозяйственная пристройка. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара от МЧС привлекались 6 единиц техники, 20 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.Фото: Главное управление МЧС России по Владимирской области