По информации полиции, задержано - 15 участников протестов.

Очередная попытка провести в Костроме массовую акцию за всё хорошее против всего плохого вновь не оказалась массовой. Казалось бы, ещё неделю назад всем стало ясно - При этом за нарушения общественного порядка полиция вежливо, но неотвратимо привлекает к ответственности.Но нет - 31 января организаторы попытались повторить протестные гуляния. В результате – народу собрали в четыре раза меньше, а гнева со стороны прохожих намного больше.Сегодня костромичи опять увидели и создаваемые акцией помехи движению транспорта, а также крики, и оскорбления сотрудников правоохранительных органов.Определиться с местом своей акции участники долго не могли. Пошли кто куда. Потоптались у фонтана, побродили по ярмарке в центре города. Чем вызвали недовольство продавцов.«Туристы хотят гулять, смотреть на ярмарку народных промыслов, а не на это вот всё», - возмущается костромичка, торгующая сувенирами в сквере Ивана Сусанина.Недовольных костромичей, которых раздражала бесцельно «гуляющая» молодежь в центре города, сегодня было немало. И в определениях некоторыеНе найдя особого отклика у горожан активисты становились «у Дружбы», и на площади Октябрьской, возле универмага. Прошлись по улице Ивана Сусанина и проспекту Мира, с каждым шагом теряя «соратников». На праздное шатание у скучающей молодёжи ушло чуть больше двух часов.По данным полиции Костромской области, на несанкционированный митинг сегодня собрались около 70 человек. Весьма скромная цифра по сравнению с прошлой акцией. Задержано - 15 человек. сотрудников органов внутренних дел - отдельная тема. В соцсетях сегодня «ходило» много роликов, подтверждающих, что полиция достойно защищает закон и порядок, не поддаваясь на провокации тех, кто пытается вызвать агрессию.