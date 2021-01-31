В воскресенье, 31 января. на центральной площади Петропавловска-Камчатского состоялась несогласованная акция. На нее пришли лишь 30 человек.

В воскресенье, 31 января. на центральной площади Петропавловска-Камчатского состоялась несогласованная акция. На нее пришли лишь 30 человек.Участники незаконного мероприятия собрались на площади Ленина в 12 часов по местному времени. Акция длилась полтора часа, сообщает местное управление МВД России.Правоохранители отмечают, что в несогласованном мероприятии приняли участие лишь 30 человек. При этом население Петропавловска-Камчатского составляет 180 тысяч.По итогам акции в отделения полиции попали девять человек. За нарушение установленного порядка проведения собрания и митинга (статья 20.2 КоАП) им грозят штрафы или обязательные работы.Правоохранительные органы неоднократно предупреждали граждан об ответственности за участие в незаконных акциях. Попытки провокаций во время подобных мероприятий будут расцениваться как угроза общественного порядка и пресекаться немедленно, отмечали в местном управлении МВД.Кроме того, Генеральная прокуратура предупреждала об уголовной ответственности за участие в массовых беспорядках. По этой статье грозит до 15 лет колонии.В Петропавловске-Камчатском сотрудник полиции предупреждает подростков о незаконности акции.— D. Morsky (@d_morsky)Ранее незаконные митинги в российских городах прошли 23 января. В некоторых городах участники пытались провоцировать полицию и применять силу в отношении сотрудников правоохранительных органов. Нарушителей задержали.