5-летняя самка жила в Рязани в неблагоприятных условиях.

Сотрудники владимирской ветеринарной клиники рассказали про необычного пациента — удава. 5-летняя самка жила в Рязани в неблагоприятных условиях. Не ела с мая прошлого года. На голове у змеи обнаружили 5 абсцессов. Рязанские врачи не взялись за лечение. Так пациент и оказался в руках владимирского специалиста по экзотическим животным. Змею спасли и назначили антибиотики.Обыкновенный удав является одной из самых популярных змей у любителей экзотических питомцев. Змея достигает в длину от 2 до 5,5 метров. Самки обычно крупнее самцов. Основной светло-бурый, красноватый или кофейный фон спины покрыт широкими темно-бурыми перехватами с яркими желтыми пятнами внутри, а по бокам идут ромбовидные темные пятна, окаймленные светлым ободком и с желтым пятном внутри. Впрочем, рисунок на теле удава очень разнообразен.Фото: Ветеринарная клиника "Артемида" г. Владимир