Пока ученые выясняют, есть ли жизнь на Марсе, Евгений Красавин создает свои миниатюрный миры и заселяет людей в неизведанные места.

Представляете теплицу с цветами, только переносную? Или тропический остров- в стеклянном сосуде. Один гениальный врач решил почти 200 лет назад проверить, как долго могут прожить растения в закрытом пространстве и изобрел одни хитрый предмет - ящик Уорда. Это устройство стало прообразом современного аквариума, в нашем случае флорариума. Благодаря этому искусству под стеклом можно создавать удивительные мини-миры.Пока ученые выясняют, есть ли жизнь на Марсе, Евгений Красавин создает свои миниатюрный миры и заселяет людей в неизведанные места. Вот эти путешественники исследуют необычный мост в горах. Правда , сделаны из дерева и других природных материалов, которые Евгений находит во владимирских лесах. Пеньки, коряжки, мох. Подобные сады в стекле называют "флораруим". Создавать их Евгений начал в 2011 году. Первые работы он отправил знакомым в Бразилию.Евгений Красавин, сувенирных дел мастер:- Познакомились, обменялись адресами. Давай-те я вам в Бразилию буду сувениров хороших отправлять, касательно Российской Федерации. Они говорят: "Да, у нас много кто интересуется. Может мы будем у вас брать и распространять по своим. Только что-то интересное предложи".Сувенирами для бразильцев стали классические русские избы в летнем и зимнем вариантах. Сейчас Евгения больше привлекает создание вот таких остров. Этот, к примеру, реальная копия Вила Франка - необитаемого вулканического острова в составе Азорских островов. Лазурная вода сделана с помощью смолы и красок. А суша - изо мха. Кстати, это основной компонент всех работ Евгения. Он придает композиции легкость, с помощью него можно создавать полянки, кустарники, деревья . Но в работе над мини-мирами могут пригодиться и самые неожиданные материалы.Закрепляются все элементы в флорариуме гипсом или клеем ПВА, поэтому сделать свой мини-мир получится у каждого, но есть одно обязательно условие - масштаб.Евгений Красавин, сувенирных дел мастер:- Лошадку поставил и уже понимание есть ... что здесь оказывается горы присутсвуют, неровность, овраг.Такая композиция будет маленьким кусочком живой природы. Поэтому ему необходим дождик , хотя бы раз в месяц. Иначе мини -мир превратится в мини- пустыню.Юлия Шувалова, Александр Голубев "Вести Владимир"