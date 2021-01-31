В отношении Александра Степанова возбуждено уголовное дело.

Фрунзенский суд Владимира на два месяца поместил под домашний арест журналиста «Томикса» Александра Степанова. Его подозревают в публичных призывах к экстремистской деятельности.Как пишет ТАСС, в отношении него возбуждено уголовное дело. Причиной послужил пост в Твиттере с призывом к расправам над членами партии власти. Позднее запись была удалена.Как сообщает учредитель Издательского дома «Томикс», депутат Законодательного Собрания Владимирской области Сергей Казаков, автор сообщения признал свою вину и раскаивается.Между тем, пресс-служба реготделения «Единой России» в субботу 30 января разместила обращение к правосудию с призывом не арестовывать журналиста.