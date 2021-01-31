За период наблюдения в области отмечено 683 летальных случая.

По состоянию на 31 января в медицинских организациях региона действует 1845 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 60 процентов из них заняты (1115), свободны – 730 коек. 20656 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 127 человек. За период наблюдения в области отмечено 683 летальных случая. Статистика по умершим формируется только после проведения всех необходимых исследований.В лабораториях медицинских учреждений, Центра гигиены и эпидемиологии во Владимирской области (Роспотребнадзора) и Приволжского исследовательского медицинского университета (Нижний Новгород) за минувшие сутки проведено 1529 исследований на Covid-19.Фото: Pixabay