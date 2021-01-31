Сотрудники полиции задержали 34—летнего местного жителя, который 28 января в социальной сети опубликовал два видео-обращения с призывом к гражданам выйти на несанкционированное публичное мероприятие 31 января...

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали 34—летнего местного жителя, который 28 января в социальной сети опубликовал два видео-обращения с призывом к гражданам выйти на несанкционированное публичное мероприятие 31 января, а также применить физическое насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов и членов их семей.Данный гражданин доставлен в отдел полиции, где он дал признательные показания и принес публичные извинения перед сотрудниками полиции и членами их семей, а также призвал граждан не участвовать в несанкционированном публичном мероприятии.По данному факту проводится проверка, в рамках которой собирается материал для возбуждения уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве