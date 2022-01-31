На территории Владимирской области за прошедшие сутки 31 января лабораторно подтверждено 774 случая...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 31 января лабораторно подтверждено 774 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
148 - в Муромском районе
129 - в Гусь-Хрустальном районе
106 - в Александровском районе
92 - во Владимире
73 - в Кольчугинском районе
56 — в Селивановском районе
51 - в Юрьев-Польском районе
39 - в Камешковском районе
31 - в Ковровском районе
22 — в Петушинском районе
16 - в Вязниковском районе
5 — в Судогодском районе
6 — в Радужном
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 89 828 случаев заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).