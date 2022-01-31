На фоне всплеска заболеваемости, врио губернатора высказал предположение, что статистика может быть не полной. И объяснил, почему. Обращение было выложено в соцсети в конце минувшей недели.

На фоне всплеска заболеваемости, врио губернатора высказал предположение, что статистика может быть не полной. И объяснил, почему. Обращение было выложено в соцсети в конце минувшей недели. Подписчиков, которые почувствовали недомогание, Александр Авдеев просит не выходить из дома. А работодателям напоминает, что своих сотрудников можно и даже нужно переводить на удалёнку. Не менее 30 %. Такая