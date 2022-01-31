Белый дом намерен сообщать инициативной группе о каждом этапе решения проблемы.

Врио губернатора Александр Авдеев обсудил сегодня вопрос по вводу в эксплуатацию проблемной новостройки в Коммунаре. Напомним, что в минувшие выходные одна из обманутых дольщиц«Минкульт не согласовал изменение границ охранной зоны памятников культурного наследия. Оптимальное и самое справедливое решение - заставить застройщика снести лишние этажи», - считает глава региона.Он добавил, что никто не отнимает квартиры у собственников дома.«Сегодня о позиции и планах администрации я рассказал дольщице Татьяне. Её сестра в субботу вышла с одиночным пикетом в Москве. Обе они москвички, им неудобно приезжать во Владимир, поэтому позвонил из общественной приёмной. Объяснил, почему самой компании выгоднее снос лишних этажей с непроданными квартирами. Исправив то, что натворили, они избегут уголовного преследования», - подчеркнул врио губернатора.Ситуация с восстановлением прав находится на личном контроле Александра Авдеева. Белый дом намерен сообщать инициативной группе о каждом этапе решения проблемы.