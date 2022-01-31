Кадровые потери в команде Авдеева. Аркадий-Боцан Харченко 31 января покинул Белый дом. Он оставил занимаемую должность врио первого зам. губернатора в связи с переходом на другую работу. Об

Кадровые потери в команде Авдеева. Аркадий-Боцан Харченко 31 января покинул Белый дом. Он оставил занимаемую должность врио первого зам. губернатора в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщили в Белом доме. Напомним, Аркадий Боцан-Харченко курировал вопросы стратегического развития, нёс ответственность за реализацию государственных полномочий в сфере регионального развития, государственного управления, цифровой трансформации отраслей