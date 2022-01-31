Сообщается, что бывший замгубернатора перешёл на другую работу.
Аркадий Боцан-Харченко уволен с поста вице-губернатора Владимирской области. Он оставил свой пост 31 января. Сообщается, что бывший замгубернатора перешёл на другую работу.
Он курировал департамент регионального развития, департамент цифрового развития, ДИЗО, департамент региональной политики, департамент юстиции, а также работу ЦУРа. Госслужащий был постоянным представителем Губернатора в Законодательном Собрании.
Сейчас Аркадий Александрович отвечал за стратегическое планирование, государственное управление, внутреннюю политику, госконтракты, а также проводил власти. На должность его назначил экс-губернатор Владимир Сипягин. В июле прошлого года депутаты ЗС утвердили кандидатуру чиновника.
Аркадий Боцан-Харченко родился 9 февраля 1984 года в Москве.
В 2001 году окончил среднюю общеобразовательную школу с серебряной медалью. В 2006 году получил красный диплом Государственного университета гуманитарных наук при Российской академии наук по специальности «Политология». Учился ещё в трёх академиях – Дипломатической, Военной, Президентской.
Свою карьеру чиновника он начал 2007 году со службы в Министерстве иностранных дел. В 2009 году переведён на гражданскую службу в Аппарат Правительства РФ. С 2013 года - сотрудник Администрации Президента. 23 ноября 2018 года назначен врио замгубернатора Владимирской области. Через год был утверждён на своём посту.
Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Женат, воспитывает двух дочерей.