Сообщается, что бывший замгубернатора перешёл на другую работу.

Аркадий Боцан-Харченко уволен с поста вице-губернатора Владимирской области. Он оставил свой пост 31 января. Сообщается, что бывший замгубернатора перешёл на другую работу.Он курировал департамент регионального развития, департамент цифрового развития, ДИЗО, департамент региональной политики, департамент юстиции, а также работу ЦУРа. Госслужащий был постоянным представителем Губернатора в Законодательном Собрании.Сейчас Аркадий Александрович отвечал за стратегическое планирование, государственное управление, внутреннюю политику, госконтракты, а также проводил власти. На должность его назначил экс-губернатор Владимир Сипягин. В июле прошлого года депутаты ЗС утвердили кандидатуру чиновника.Аркадий Боцан-Харченко родился 9 февраля 1984 года в Москве.В 2001 году окончил среднюю общеобразовательную школу с серебряной медалью. В 2006 году получил красный диплом Государственного университета гуманитарных наук при Российской академии наук по специальности «Политология». Учился ещё в трёх академиях – Дипломатической, Военной, Президентской.Свою карьеру чиновника он начал 2007 году со службы в Министерстве иностранных дел. В 2009 году переведён на гражданскую службу в Аппарат Правительства РФ. С 2013 года - сотрудник Администрации Президента. 23 ноября 2018 года назначен врио замгубернатора Владимирской области. Через год был утверждён на своём посту.Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.Женат, воспитывает двух дочерей.