В интернет при нуле! Доступ к онлайн-ресурсам стал бесплатным.

Портал «Госуслуги» и соцсеть «ВКонтакте» включили в перечень социально-значимых ресурсов, доступ к которым операторы должны предоставлять даже при нулевом балансе. Теперь огромные возможности двух самых популярных интернет-платформ позволят не только быть на связи, но и решать практически все вопросы в формате онлайн.Инфраструктура этих ресурсов обеспечит потребности в общении, получении новостей, государственных услуг. Таким образом, россияне первыми в мире в полном объеме реализуют свои цифровые и гражданские права.Почему включен портал «Госуслуги»? Сайт чрезвычайно востребован россиянами. На ресурсе уже зарегистрировано около 90 миллионов человек, которым еженедельно предоставляется до 6,5 миллионов электронных услуг.По данным Индекса готовности к цифровизации (разработан АНО «Диалог»), 48% граждан отдают предпочтение электронному способу получения госуслуг. Более 93% жителей Владимирской области пользуются возможностями портала «Госуслуги». Электронные суперсервисы для родителей, студентов, автовладельцев набирают все большую популярность, благодаря комфорту использования. Самая популярная услуга у владимирцев – запись к врачу: по этому вопросу было более 3,7 млн обращений.Добавим, что и «ВКонтакте» - одна из самых популярных в России соцсетей. Помимо широкого спектра опций, она является еще одним входным окном для получения электронных услуг, благодаря наличию страниц и сообществ госорганов (их более 40 000). Кроме того, инфраструктура ВК включает более 150 тысяч пабликов, посвященных благотворительности; страницы культурных и образовательных проектов, а также дает возможность всегда быть на связи с родными и друзьями.