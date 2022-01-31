27 января в администрации области обсуждали будущее пищевой промышленности России.

27 января в администрации области обсуждали будущее пищевой промышленности России.Конференция «Кадры для будущего пищевой индустрии. Научно-образовательные центры в России. Опыт и отраслевые перспективы» прошла при содействии Российского союза пекарей, лично Президента РСП Алексея Лялина и Владимирского отделения РСП.Вопросы подготовки востребованных кадров обсуждали первый вице-губернатор Владимирской области Александр Ремига, ректор Московского государственного университета пищевых производств Михаил Балыхин, директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Владимирской области Константин Демидов, представители ведущих владимирских вузов и предприятий пищевой индустрии.Обучать специалистов — выгодно!В ОПК Владимирской области работает 22 тысячи человек, и в сельской местности дефицит кадров достигает 15%. Одна из важнейших задач администрации Владимирской области — предоставить более комфортные, привлекательные условия работы в отрасли.Александр Ремига подчеркнул, что в этой работе важное место занимает практическая направленность и актуальность профессионального образования. Во Владимирской области активно развивается программа целевого обучения, что позволяет закрепить молодежь на предприятии. Целевая федеральная программа дает возможность возместить часть затрат на обучение в учебных заведениях, подведомственных Минсельхозу. Есть возможность поддержать предприятия и из областного бюджета.— Одна из главных наших задач — работа по поручению врио Губернатора Александра Авдеева по сохранению рабочих кадров и увеличению их числа в сфере экономики, — пояснил первый вице-президент.— Вместе с ЦФО мы запускаем проект реализации кадрового потенциала области, будем менять подходы, работая с конкретными предприятиями, начиная с профориентации школьников и заканчивая подготовкой и переподготовкой профессиональных кадров.Пищевая продукция как биржевой товарТесно сотрудничает с владимирскими вузами и предприятиями Московский государственный университет пищевых производств. Его ректор Михаил Балыхин считает, что сегодня основной тренд в мировой повестке смещается к пищевой промышленности.— Наша продукция становится биржевым товаром. А это новые требования к подготовке кадров, компетенциям, новый этап конкурентной борьбы.Мы уже несколько лет работаем по перестроенной концепции подготовки специалистов ОПК, в первую очередь, для хлебопекарной сферы как самой социальной отрасли страны. МГУПП вошел в государственную программу «Приоритет-2030». Ее цель — к 2030 году сформировать более 100 прогрессивных университетов - центров научно-технологического и социально-экономического развития страны. И Владимирскую область мы видим своим партнером в этой глобальной работе как столицу пищевой промышленности, хлебопечения.Кадры — в регионы!МГУПП нацелен на укрепление именно региональной базы, — продолжил Михаил Балыхин. — Наша задача — подготовить высококлассных специалистов для работы в регионах.Так, более десяти лет мы системно работаем с Владимирским хлебокомбинатом и ГК DELAVANT как в области подготовки кадров, так и в научно-практической деятельности.Топ-менеджмент владимирского завода учился в нашем университете, как и целый ряд других специалистов.Сейчас при поддержке ГК на базе МГУПП создается научно-образовательный центр. Это уникальный полигон, где будут обучаться студенты по самым разным направлениям, а специалисты смогут проходить программы повышения квалификации и переподготовки. Центр создается в рамках инициативы Союза пекарей и будет поставлять кадры для всей российской отрасли.Студентам — современное оборудованиеРазвитие МГУПП ориентировано на создание Национального центра пищевых технологий и техники с участием российских и зарубежных партнеров. Для достижение этой цели нужна соответствующая материальная база.— На базе МГУПП открыто несколько научных центров мирового уровня со статусом сертификационных, - рассказал ректор МГУПП.— Создан масштабный технопарк, где ведется обучение и проходят этапы фундаментальных и прикладных научных исследований в области инновационного развития пищевых производств.Мы гордимся своим учебным производственным комплексом, в который входят мини-сыроварни, хлебопекарни, кондитерские, молочные цеха, колбасный мини-завод.Один из главных проектов ближайшего будущего — открытие крупного комплекса в области хлебопечения. Мы располагаем большой исследовательской базой, в том числе в области теста. Это наш конек. Подчеркну, что оборудование для комплекса поставили те производители, с которыми сотрудничают владимирские заводы.Есть планы на ближайшее будущее по развитию научной и практической работы в регионах в рамках государственных проектов.В целом, развитие университета связано с обеспечением качества жизни человека, биотехнологиями, и мы рассчитываем на активное участие Владимирской области.Траектория успеха всегда индивидуальнаФактически каждый студент на 2-3 курсе МГУПП обучается по индивидуальному «конструктору образовательной траектории», в контакте со своим наставником — представителем бизнеса. Первая такая полноценная программа университета — «Технология подготовки специалистов в области хлеба, кондитерских, макаронных изделий».Есть и глобальное решение: от базовых кафедр переходить к Корпоративному институту предприятий — КИП. Обучение в КИП обязательно ведут и представитель университета, и сотрудник предприятия, работа которого оплачивается МГУПП. КИП автономен от остального университета, в том числе финансово. Это его главный принцип.Владимирцы готовыНа современные научные достижения и потребности бизнеса ориентируются и владимирские вузы. Во ВлГУ, Владимирском филиале РАНХиГС постоянно ведутся обновление учебных программ и систем кейсов, развитие материальной базы.Владимирские хлебопеки активно поддерживают образовательные учреждения во всех подобных проектах.Владимир Лялин, заместитель исполнительного директора по кадровым и корпоративным вопросам АО «Владимирский хлебокомбинат», напомнил, что хлебопекарная сфера, по данным Союза пекарей, имеет от 40 до 60 процентов неукомплектованности кадров. — Если оперативно не решать этот вопрос, произойдет потеря отрасли. Сейчас мы проходим критическую точку. Чтобы решить кадровый вопрос, необходима единая база, которая обеспечит связку между предпринимателями, образовательными учреждениями и студентами.Владимирский хлебокомбинат работает с МГУПП, ВлГУ, Ивановским химико-технологическим университетом, Владимирским экономико-технологическим колледжем. Но в целом нужно более активное взаимодействие со средним профессиональным образованием. Нам нужны практики.Алексей Лялин, Президент Российского союза пекарей, управляющий группы компаний «DELAVANT»- И как руководитель общественной организации российских пекарей, и как управляющий одного из ведущих пищевых предприятий региона, могу только приветствовать наше самое тесное сотрудничество с ведущим пищевым вузом страны, каковым является МГУПП. Именно с этим учебным заведением, которое возглавляет настоящий подвижник инновационного образования Михаил Григорьевич Балыхин, у нас есть возможность качественно улучшить подготовку кадрового состава, в соответствии с необходимыми компетенциями.Нам особенно отрадно осознавать, что МГУПП, в своих исканиях и при изменении концептуального подхода, особое внимание уделяет подготовке специалистов для хлебопекарной промышленности как самой социальной отрасли страны. Знаменателен и тот факт, что, создавая прогрессивные университеты - центры научно-технологического и социально-экономического развития страны, МГУПП называет именно Владимирскую область в числе своих главных партнеров.Со своей стороны, Владимирский хлебокомбинат, группа компаний «Delavant» готовы предоставить свои площадки для практической отработки вопросов. Мы с огромным удовольствием участвуем в создании научно-образовательного центра МГУПП. Это полигон будущего, где смогут обучаться студенты из различных регионов страны, по различным направлениям и программам повышения квалификации и переподготовки. Центр может и должен стать кадровой базой для предприятий Российского Союза пекарей.Конференция показала, что региональную систему эффективного кадрового обеспечения можно создать только с помощью конструктивного взаимодействия всех участников.Взаимодействие предприятий и профессиональных образовательных учреждений в образовательной и научной сферах должно выйти на новый этап, быть системным и глубоким. Это должно стать взаимовыгодным сотрудничеством, что потребует и государственной поддержки.