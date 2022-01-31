Экс-директор госкомпании ДСУ-3, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере, дал признательные показания. Суд отправил его под домашний арест на 1 месяц. Октябрьский райсуд

Экс-директор госкомпании ДСУ-3, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере, дал признательные показания. Суд отправил его под домашний арест на 1 месяц. Октябрьский райсуд Владимира избрал меру пресечения бывшему директору ГУП “Дорожно-строительное управление №3” Станиславу Шерстнёву. Следователь по особо важным делам ходатайствовал о взятии экс-руководителя госпредприятия под стражу. Напомним, на Шерстнёва заведено уголовное дело