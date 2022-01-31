Безработные фигуранты мечтали о дорогих покупках, однако трудоустраиваться не планировали, решив получить доход незаконным путем.

Следственным отделом ОМВД России по Александровскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 18-ти и 22-летнего местных жителей. Молодым людям предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).Установлена причастность обвиняемых к совершению четырех эпизодов противоправной деятельности. Материальный ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 50 000 рублей.Фигуранты не имели постоянного источника дохода, тем не менее, в планах у них были дорогие покупки, на которые нужны были денежные средства. Не желая трудоустраиваться, деньги молодые люди решили получить незаконным путем. Так, в конце июня прошлого года, находясь в пригороде Александрова, они проникли в дачный дом, но, не обнаружив ничего ценного, похитили из холодильника продукты питания.Через неделю приятели вновь совершили кражу из дачного дома, похитив инструменты и продукты питания. Так как похищенного имущества им показалось мало, местные жители совершили еще два аналогичных преступления.Часть похищенного имущества молодые люди реализовали по низкой стоимости, часть – через скупку, предъявив при этом свой паспорт. Это позволило полицейским оперативно установить личности и впоследствии задержать злоумышленников.В ходе следствия часть похищенных вещей была изъята и возвращена владельцам. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.