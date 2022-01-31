Отношение Москвы к зеленым зонам может стать примером для многих городов мира. Такую точку зрения выразил глава столичного отделения Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов.

Отношение Москвы к зеленым зонам может стать примером для многих городов мира. Такую точку зрения выразил глава столичного отделения "Всероссийского общества охраны природы" Элмурод Расулмухамедов.Активист считает, что Москве удалось сохранить баланс между развитием города и сохранением природы. Он напомнил, что столица модернизирует общественный транспорт, снижает число машин на дорогах и уменьшает нагрузку на экологию."Параллельно с этим увеличивается количество зеленых насаждений, которые в существенной степени нивелируют воздействие мегаполиса на окружающую среду", – отметил Расулмухамедов.Он прокомментировал беспокойство некоторых горожан проектами благоустройства особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Москвы. Активист указал на важность диалога с местными жителями."У нас часто говорят: "сегодня там собираются что-то делать, завтра все вырубят, а послезавтра построят торговые центры", – продолжает эколог. – Я этих разговоров за последние 10-15 лет наслушался очень много. Но это не случай Москвы. Столица очень внимательно относится к своему международному имиджу — имиджу зеленого города. Это для нее ценнее, чем лишние квадратные метры".По словам эксперта, оставлять без внимания ситуацию на природных территориях нельзя. В пример он привел борщевик, который появился в Битцевском лесопарке. При помощи правительства Москвы удалось остановить распространение вредного растения.Недостаток внимания к природным территориям может привести к их деградации, предупредил эколог. "Там появятся очаги возгорания, там будут шашлычники и все, что угодно", – сказал Расулмухамедов в интервью порталу "Газета.ру".Активист назвал Москву примером и образцом для многих городов с точки зрения заботы об экологии. Он убежден, что опыт российской столицы может быть востребован даже на Западе."Мы как-то показывали на выставке садовнику британской королевы некоторые образцы, и он сказал, что не ожидал в Москве увидеть то, что хотелось бы сделать в Лондоне. Поэтому давайте поменьше скандалить и побольше творить", – призвал эксперт.Ранее мэр столицы Сергей Собянин , что за последние 10 лет количество вредных выбросов в атмосферу мегаполиса уменьшилось в два раза. Экология Москвы улучшается также благодаря новым зеленым насаждениям: за последние 11 лет в городе появилось более 10 миллионов деревьев и кустарников.