Оплачивать счета можно не выходя из дома. С обострением эпидемиологической обстановки это очень...

Оплачивать счета можно не выходя из дома. С обострением эпидемиологической обстановки это очень важно. Для того, чтобы людям было удобно "Энергосбыт Волга" усиливает работу дистанционных сервисов. Все подробности - у Веры Куликовой."Энергосбыт Волга" усиливает дистанционные виды обслуживания клиентов в связи с обострением эпидемиологической ситуации с коронавирусом во Владимирской области. Все желающие могут воспользоваться онлайн-сервисами и бесплатным мобильным приложением «Мой Энергосбыт Волга».Александр Москвитин, генеральный директор «Энергосбыт Волга»:- Усиленно работает контактный центр. 6 дней в неделю с 8 до 20 часов есть возможность оплатить и проследить историю платежей в личном кабинете. На сайте есть виджеты, есть мобильное приложение, которое также позволяет передать показания, без комиссии оплатить, посмотреть историю начислений и оплат. Призываем всех жителей и клиентов компании "Энергосбыт Волга" минимизировать очные контакты и пользоваться удобными дистанционными видами сервиса.Благодаря функциональности и удобству дистанционные сервисы становятся всё популярнее у клиентов "Энергосбыт Волга". За 2021 год число абонентов, зарегистрированных в личном кабинете, увеличилось на 25 процентов.Елена, жительница Владимирской области:- Это очень удобно! Т.е. не выходя из дома можно оплатить счет за электроэнергию и внести новые показания. Не только я пользуюсь этим мобильным приложением, я предложила это сделать своей маме, своей сестре. Им тоже эта система очень понравилась.«Энергосбыт Волга» призывает без острой необходимости не посещать клиентские офисы и пользоваться дистанционными сервисами в период обострения ситуации с коронавирусом и своевременно оплачивать счета дистанционно. Не копите долги: чем больше задолженность, тем труднее её погасить. Пользователи онлайн-сервисов с высокой платёжной дисциплиной имеют возможность участвовать в акциях компании и получать ценные подарки.Вера Куликова, Егор Герасимов. "Вести-Владимир"