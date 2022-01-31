«Энергосбыт Волга» усиливает работу дистанционных сервисов в связи с обострением эпидемиологической...
«Энергосбыт Волга» усиливает работу дистанционных сервисов в связи с обострением эпидемиологической ситуации во Владимирской области. Наш контактный центр работает шесть дней в неделю с 8:00 до 20:00 без перерыва. Для удобства клиентов разработаны онлайн-сервисы и бесплатное мобильное приложение. Они позволяют передать показания приборов учёта, оплатить счета за электроэнергию без комиссии, просмотреть статистику по своему лицевому счёту, задать вопрос специалистам компании или подать обращение, не посещая клиентские офисы.
Благодаря функциональности и удобству в использовании дистанционные сервисы становятся все популярнее среди клиентов «Энергосбыт Волга». Подчеркнём, что за 2021 год число абонентов, зарегистрированных в личном кабинете, увеличилось на 25% и превысило 87 тысяч.
- С начала пандемии мы начали активно внедрять новые дистанционные сервисы для клиентов. Благодаря им совершать операции по лицевому счёту можно не выходя из дома. Многие оценили удобство личного кабинета, мобильного приложения и виджетов на сайте. Это быстро, удобно, просто и, что особенно важно сейчас, когда эпидемиологическая обстановка обостряется, безопасно. Мы призывам всех в условиях стремительного распространения коронавирусной инфекции без острой необходимости не посещать центров обслуживания клиентов и все вопросы с оплатой и передачей показаний приборов учёта решать дистанционно. Давайте беречь свое здоровье и здоровье окружающих, - призвал генеральный директор «Энергосбыт Волга» Александр Москвитин.
Оставить обращение и задать вопрос можно:
-в личном кабинете на сайте;
-в мобильном приложении «Мой Энергосбыт Волга»;
-через виджет «Подать обращение» на сайте www.esbvolga.ru;
-по электронной почте [email protected]
, [email protected]
;
-по телефону контактного центра +7 (4922) 77-30-00 с 8:00 до 20:00, воскресенье – выходной.
Передать показания счётчика легко:
-в личном кабинете на сайте;
-в мобильном приложении «Мой Энергосбыт Волга»;
-через виджет «Передать показания онлайн» на сайте, сервис не требует регистрации;
-через приложение "Передать показания" в группе «Энергосбыт Волга» «ВКонтакте»;
-через SMS-сообщение на единый номер +7(910) 671-92-62;
-через сервис передачи показаний голосовому помощнику по телефону контактного центра +7 (4922) 77-30-00.
Оплатить счёт без комиссии можно:
-в личном кабинете на сайте;
-в мобильном приложении «Мой Энергосбыт Волга»;
-через виджет «Оплатить квитанцию онлайн» на сайте, сервис не требует регистрации.
Пользуйтесь дистанционными сервисами, своевременно передавайте показания счётчика и оплачивайте счета. Не копите долги: чем больше задолженность, тем труднее её погасить. Пользователи онлайн-сервисов с высокой платёжной дисциплиной также имеют больше возможностей участвовать в акциях «Энергосбыт Волга» и получать ценные подарки.
Берегите себя и своих близких, не посещайте клиентские офисы без острой необходимости! Будьте здоровы!