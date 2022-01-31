Документ адресован всем вице-губернаторам, руководителям органов исполнительной власти региона, а также главам структурных подразделений Белого дома.

Врио губернатора Александр Авдеев запретил собирать на совещания более 10 человек. Глава региона подписал приказ о новых мерах по борьбе коронавирусом.Документ адресован всем вице-губернаторам, руководителям органов исполнительной власти региона, а также главам структурных подразделений Белого дома. Сроки действия запрета не обозначены.«До особого распоряжения», - гласит распоряжение.Ограничения касаются совещаний, заседаний комиссий, комитетов, рабочих групп и иных мероприятий.Заксобранию и другим органам власти Владимирской области рекомендовано сделать тоже самое.