На сайте департамента здравоохранения опубликована информация о режиме работы «красных зон»...

На сайте департамента здравоохранения опубликована информация о режиме работы «красных зон» поликлиник Владимирской областиС ростом заболеваемости Covid-19 в поликлиниках Владимирской области расширяются так называемые «красные зоны», которые принимают основной поток заболевших новой коронавирусной инфекцией, гриппом и другими разновидностями ОРВИ. Там можно пройти экспресс-тестирование на коронавирус, ПЦР-тестирование, осмотр врача (фельдшера), а затем при наличии медицинских показаний получить лекарства.Время работы «красных зон» максимально увеличено. Информация о режиме работы «красных зон», их адреса и номера колл-центров размещены на официальном сайте Департамента здравоохранения по ссылке: https://dz.avo.ru/krasnye-zony-poliklinik.Администрация Владимирской области напоминает, что в регионе в круглосуточном режиме работает единый номер «122», куда можно обратиться со всеми вопросами по получению медицинской помощи.