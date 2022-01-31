Глава МИД России Сергей Лавров высказался о последствиях вероятного вступления Незалежной в Североатлантический альянс.

Глава МИД России Сергей Лавров высказался о последствиях вероятного вступления Незалежной в Североатлантический альянс.Дипломат заявил, что НАТО только оправдывается словами о том, что членство Украины имеет цель "укрепитьбезопасность" Альянса. По мнению Сергея Лаврова, включение Незалежной в НАТО окончательно испортитотношения России с Западом.Глава МИД напомнил, что, согласно Вашингтонскому договору о создании организации,принятие новых членов возможно, лишь если это необходимо для укреплениябезопасности НАТО. Очевидно, что в случае с Украиной речи об этом не идет.По словам Лаврова, всякий раз выходит так, что линия, которую страны НАТО должны оборонять,сдвигается все восточнее. В настоящий момент она уже вплотную подошла к Украине. Он отметил, что страна не готова к вступлению в Альянс и никакоговклада в укрепление безопасности это не сделает.Лавров также заявил, что Соединенные Штаты не раз подчеркивали "оборонительный характер" НАТО. Однако это не соответствуетдействительности. Глава МИД добавил, что Альянс запятнал свою репутацию вторжением в Ливию, бомбежкойЮгославии и военной операцией в Афганистане.Как писали "Дни.ру", в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Кремль неоднократно отрицал эту информацию, подчеркивая, что наша страна не имеет планов нападения на другие страны.