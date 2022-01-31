Государства Североатлантического альянса и Евросоюза не могут прийти к единому мнению в отношении нашей страны. Во всяком случае об этом заявили генсек НАТО Йенс Столтенберг и премьер Польши Матеуш Моравецкий.

Государства Североатлантического альянса и Евросоюза не могут прийти к единому мнению в отношении нашей страны. Во всяком случае об этом заявили генсек НАТО Йенс Столтенберг и премьер ПольшиМатеуш Моравецкий.Пока США грозит России доселе невиданными санкциями, другие страны не знают, что делать в сложившейся ситуации. По словам премьер-министра Польши, среди странЕС нет единства в отношении масштаба ограничений против нашей страны на случай военного "вторжения" на Украину.Государства понимают, что Россия даст жесткий ответ на санкции, и последствия для них будут не радужные. Средистран-членов НАТО отсутствует единство в вопросе о необходимостипомогать Украине. В этом признался генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.Он заявил, что союзники Альянса должны предложить поддержку Незалежной. Столтенберг добавил, что у союзников разные взгляды на то, что касаетсяоборонительного вооружения.Напомним, ранее журналисты The New York Timesзаявили, что ограничения против России вызовут крах фондового рынка и панику. По мнению аналитиков, санкции серьезно .Как писали "Дни.ру", в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Кремль неоднократно отрицал эту информацию, подчеркивая, что наша страна не имеет планов нападения на другие страны.