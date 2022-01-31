Какие изменения ждут жителей 33 региона в феврале? В феврале материнский капитал и ряд других...

Какие изменения ждут жителей 33 региона в феврале?В феврале материнский капитал и ряд других социальных выплат проиндексируют с учетом фактической, а не прогнозируемой инфляции.Повышение пенсийЗакон об увеличении выплат 28 января подписал Владимир Путин. По его поручению пенсии проиндексируют выше уровня инфляции – на 8,6%. После того как изменения вступят в силу, средний размер страховой пенсии по старости составит 18 984 рубля.Это уже вторая индексация пенсий в 2022 году. Первая была проведена с 1 января, выплаты выросли на 5,9%. В феврале выплаты неработающим пенсионерам должны вырасти еще примерно на 2,7%,Индексация соцвыплатС 1 февраля в России вырастет материнский капитал и ряд других пособий на 8,4%. Размер маткапитала на первого ребенка составит 524 500 рублей, на второго – 693 100 рублей, если семья не получала выплаты на первенца. В противном случае семье доплатят 168 600 рублей. Важно, что с 1 февраля 2022 года маткапитал начнут индексировать по фактической величине инфляции, а не по прогнозной, как было ранее.Кроме материнского капитала, с 1 февраля вырастут выплаты на детей. Индексация составит 8,4%, благодаря чему единовременное пособие на рождение ребенка увеличится с 18 886 до 20 472 рублей. Кроме того, максимальный размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет составит 31 282 рубля в месяц.Также на 8,4% проиндексируют ежемесячные выплаты инвалидам, ветеранам боевых действий, Героям Советского Союза и России и ряду других льготных категорий россиян.Поддержка бизнесаС 1 февраля малый и средний бизнес, самозанятые и те, кто планирует открыть свое дело, смогут получить поддержку на базе цифровой платформы малого и среднего предпринимательства. Это эксперимент, в котором участвуют Минцифры, Центральный банк, Минэкономразвития, Федеральная налоговая служба и Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП).Новая цифровая платформа адресно подберет меры поддержки бизнесменам. Кроме того, здесь удастся получить услуги, необходимые на разных этапах развития своего дела. Вся работа будет идти дистанционно, нужная информация – проходить через систему межведомственного электронного взаимодействия.Эксперимент с новой цифровой платформой рассчитан до 1 февраля 2025 года.Защита должниковС 1 февраля россияне с просроченными платежами получат право сохранить ежемесячный доход не ниже прожиточного минимума для трудоспособных граждан. В 2022 году он составляет 13 793 рубля. По новому закону банки не смогут списать эти деньги. Более того, если у должника есть иждивенцы, неприкасаемую сумму можно увеличить. Чтобы сохранить эти деньги, достаточно написать заявление в Федеральную службу судебных приставов с указанием счета, на котором необходимо оставить прожиточный минимум.Однако новый закон коснется не всех. Под его действие не подпадают задолжавшие по алиментам, уклонисты от возмещения семье ущерба в связи с потерей кормильца и преступники, которые должны выплатить ущерб потерпевшим.В кино – по "Пушкинской карте"Обладатели "Пушкинской карты" с 1 февраля смогут расплатиться ей в кинотеатрах за билеты на отечественные картины, которые сняты при поддержке министерства культуры и Фонда кино. За год на российское кино удастся потратить до двух тысяч рублей при общем номинале "Пушкинской карты" в пять тысяч."Пушкинская карта" появилась 1 сентября 2021 года. На портале госуслуг ее могут оформить россияне от 14 до 22 лет. Помимо кинотеатров, карту принимают в музеях, библиотеках, театрах, концертных залах и на других культурных площадках.Налог на банковские вкладыВладельцы банковских вкладов, общая сумма которых составляет более 1 млн рублей, с февраля впервые должны будут заплатить налог.Речь идет о положениях закона, принятого еще в 2020 году. Тогда речь шла о том, что такая мера «позволит восстановить социальную справедливость». Документ вступил в силу в прошлом году, поправки, касающиеся налогообложения, начнут действовать сейчас.Налогообложению подлежат проценты, превышающие сумму, рассчитанную как 1 млн рублей, умноженный на ключевую ставку ЦБ, действующую на 1 января налогового периода (календарного года).Таким образом, с учетом текущего значения ключевой ставки процентный доход по вкладам за 2021 год, не облагаемый налогами, составил 42,5 тыс. рублей, рассказала эксперт. За все доходы по одному или нескольким вкладам сверх этого показателя владельцам нужно будет заплатить 13% налога.Поскольку у одного человека может быть несколько банковских вкладов, всю информацию банки теперь будут передавать ФНС, а уже налоговики определят, подлежит ли доход с них налогообложению и если да, то какую сумму необходимо заплатить. Уведомление об этом налогоплательщик получит в личном кабинете на сайте ФНС.Подорожание алкоголяС начала месяца спиртные напитки могут подорожать как минимум на 5% — всё дело в акцизной ставке, которая будет повышена ровно на столько. Ожидается, что для того, чтобы не понести убытки, производители, скорее всего, поднимут цены на 5% или больше.ГОСТ о массовых захороненияхC начала месяца в России вступит в силу ГОСТ, регламентирующий порядок срочных захоронений людей и животных в братских могилах. Найти его можно на порталах нормативно-правовых документов, а также на сайте МЧС.Речь в документе идет о порядке захоронения погибших «в ходе или в результате» военных конфликтов, а также в результате чрезвычайных ситуаций в мирное время.