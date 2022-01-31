Департамент здравоохранения Москвы ввел новые стандарты работы амбулаторного звена на фоне подъема заболеваемости COVID-19. Принятые меры дали результат: очередей, на которые жители столицы жаловались на прошлой неделе, в поликлиниках больше нет.
Департамент здравоохранения Москвы ввел новые стандарты работы амбулаторного звена на фоне подъема заболеваемости COVID-19. Принятые меры дали результат: очередей, на которые жители столицы жаловались на прошлой неделе, в поликлиниках больше нет.
Журналисты посетили поликлиники в густонаселенных районах Южное Бутово и Гольяново. Для москвичей с симптомами ОРВИ организованы отдельные входы. У дверей пациентам измеряют температуру и выдают респираторы с повышенной защитой от вируса.
Главврач городской поликлиники №2 Наталья Шиндряева рассказала, что для пациентов с симптомами ОРВИ выделены дополнительные площади, они полностью изолированы от других помещений. Это сделано для безопасности тех, кто пришел в поликлинику с другими проблемами.
"Все, у кого наблюдаются признаки респираторных заболеваний, проходят в здание через отдельный вход, им делают экспресс-тест и берут мазок для ПЦР-анализа — даже при отрицательном результате экспресс-теста. Затем, в зависимости от результата экспресс-теста, пациенты распределяются на два потока и идут на прием к разным специалистам, не пересекаясь друг с другом", – пишет "Лента.ру".
Тестирование обеспечивает максимальную безопасность посетителей поликлиник. Кроме того, это позволяет оперативно провести диагностику, чтобы назначить лечение и выдать лекарства.
Время ожидания результатов теста не проходит зря. Пациенту измеряют уровень кислорода в крови (сатурация), температуру, артериальное давление. К врачу он попадает со всеми показателями. После этого медик может назначить дополнительные обследования.
Вне зависимости от состояния пациентов всем бесплатно выдаются противовирусные, антибактериальные, жаропонижающие препараты и антикоагулянты.
При возникновении симптомов ОРВИ можно обратиться в ближайшую поликлинику к дежурному врачу без предварительной записи и звонка или записаться через приложение или сайт "ЕМИАС.ИНФО" или портал mos.ru.
Впрочем, идти в поликлинику вовсе необязательно. Теперь можно , открыть или закрыть больничный. Для этого потребуется лишь заполнить заявку на mos.ru. С пациентом свяжется врач, оформит электронный рецепт и откроет больничный на семь дней. Перед закрытием медик уточнит состояние больного.
По-прежнему можно вызвать врача на дом. Для этого необходимо позвонить на линию 122. Если не дождались ответа на линии, вам обязательно .
Но при легких симптомах вызывать врача на дом не стоит, отметила Наталья Шиндряева. "Сейчас специалисты оказывают помощь на дому только пациентам с тяжелой симптоматикой либо тем, кто не может посетить поликлинику самостоятельно", — объяснила главврач городской поликлиники №2.
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