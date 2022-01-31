Автопроисшествий с участием нетрезвых водителей не допущено.

Сотрудники отдельной специализированной роты ДПС УГИБДД УМВД России по Владимирской области регулярно проводят профилактические мероприятия, направленные на выявление водителей, находящихся за рулем в состоянии опьянения. Очередной такой рейд дорожные полицейские провели в минувшую субботу, 29 января, на территории Юрьев-Польского района.В ночь с субботы на воскресенье сотрудники Госавтоиснпекции проверили 267 транспортных средств, провели с водителями профилактические беседы о строгом соблюдении правил дорожного движения и тяжких последствиях их нарушения. К административной ответственности за допущение нарушений ПДД были привлечены 11 водителей. Фактов управления автотранспортом в нетрезвом состоянии не установлено.Аналогичные рейды будут продолжены и в других районах области. Кроме того, в регионе продолжаются мероприятия, направленные на сокращение смертности на дорогах. Особое внимание здесь уделяется соблюдению скоростного режима и выполнению маневров обгона, выездам на встречную полосу – именно эти нарушения являются главными причинами дорожных трагедий. В этих мероприятиях задействовано свыше 50 сотрудников ГИБДД ежесуточно.