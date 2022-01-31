Подозреваемая, проживая в квартире пенсионерки, воспользовалась ее отсутствием и похитила денежные средства...

Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по району Нагатинский Затон задержали 42-летнюю москвичку, подозреваемую в краже денежных средств пенсионерки.В ОМВД России по району Нагатинский Затон с заявлением о краже обратилась 82-летняя жительница района. Предварительно установлено, что из шкафа, находящегося в комнате заявительницы, пропали денежные средства.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемую – ранее неоднократно судимую 42-летнюю сожительницу сына пенсионерки.Подозреваемая, проживая в квартире пенсионерки, воспользовалась ее отсутствием и похитила денежные средства. Ущерб составил 100 тысяч рублей. Похищенным злоумышленница распорядилась по своему усмотрению.По данному факту следователем ОМВД России по району Нагатинский Затон возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22