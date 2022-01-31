Житель областного центра попросил помочь решить вопрос с установкой во Владимире памятника Герою...

Житель областного центра попросил помочь решить вопрос с установкой во Владимире памятника Герою Советского Союза, командующему воздушными десантными войсками Василию Маргелову. Евгений Семенов получил бюст в подарок от проекта "Аллея Российской Славы", но находится он в Краснодарском крае. Необходимы средства на его транспортировку.Владимир Киселев ответил, что готов поучаствовать, как бывший десантник, и собственными средствами, но сначала надо решить вопрос с установкой памятника с администрацией города Владимира. Это компетенция органов местного самоуправления.Любители здорового образа жизни обратились к спикеру Заксобрания с просьбой посодействовать в регистрации общественной организации "Моржи 33" . Сейчас в клубе около сотни активистов . И с каждым годом их всё больше.Елена Мокрова, жительница Владимира:- Любителей возможно было бы и больше если бы был какой-то клуб зарегистрированный, чтобы было комфортно было людям купаться, было бы больше любителей.За помощью обратились супруги Гончаренко из Кольчугина. До этого они жили в Архангельской области. Глава семейства, ветеран труда, переехав в нашу область утратил право на социальную поддержку. Заявители считают, что это несправедливо. На всей территории России должны действовать единые правила в отношении этой категории граждан. Владимир Киселев поручил юристам разобраться в ситуации. Так же председатель Заксобрания распорядился проработать вопрос и подготовить предложения по изменению федеральных норм в интересах людей.Владимир Киселёв, председатель Законодательного собрания Владимирской области:- Мы считаем, что неправильно. Звание "Ветеран труда" - это федеральное звание и оно должно быть везде действовать во всех регионах.