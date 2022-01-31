Прокуроры продолжают проверку по факту обрушения крыши котельной в Муроме, а также качества предоставления коммунальных услуг населению. Как сообщает надзорное ведомство, в отношении

Прокуроры продолжают проверку по факту обрушения крыши котельной в Муроме, а также качества предоставления коммунальных услуг населению. Как сообщает надзорное ведомство, в отношении должностных лиц “Владимиртеплогаза” и предприятия возбуждены 5 административных дел: – По ч.3 ст.9.1 КоАП РФ – грубое нарушение требований промышленной безопасности или грубое нарушение условий лицензии на осуществление видов деятельности в области