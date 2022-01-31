Прокуроры оценили повреждения потолка в детском саде №61 города Владимира. К проверке надзорщики привлекли специалистов Роспотребнадзора, Центра гигиены и эпидемиологии и отдела надзорной

Прокуроры оценили повреждения потолка в детском саде №61 города Владимира. К проверке надзорщики привлекли специалистов Роспотребнадзора, Центра гигиены и эпидемиологии и отдела надзорной деятельности регионального МЧС. Напомним, инцидент случился в середине января. Недавно об обрушении части потолка стало известно СМИ. После чего за дело взялись прокуроры и начали проверку. Комиссия обследовала помещения 2 этажа садика,