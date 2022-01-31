Южный речной вокзал в Москве станет полноценным транспортным узлом и современным общественным пространством. Оттуда можно будет отправиться в Нижний Новгород, Калязин или Коломну.

Южный речной вокзал в Москве станет полноценным транспортным узлом и современным общественным пространством. Оттуда можно будет отправиться в Нижний Новгород, Калязин или Коломну.Про обновление вокзала рассказал на своей странице "ВКонтакте" мэр Москвы Сергей Собянин. Там обустроят набережную, обновят прибрежные зоны и построят два пешеходных моста через затон Новинки, которые свяжут территории бывшей промзоны "ЗИЛ" с технопарком, "Островом мечты" и жилыми комплексами на противоположном берегу.Рядом с вокзалом появится галерея современного искусства, офисы, рестораны и торговые помещения. Набережная станет более комфортной для прогулок и семейного отдыха."К осени мы планируем завершить первый этап работ – реконструкцию вокзала, благоустройство прилегающей к нему территории и набережной. После ввода коммерческой застройки рядом с вокзалом, к 2023 году будет благоустроена оставшаяся территория", – рассказал Собянин.После реконструкции от вокзала можно будет совершить путешествие в Нижний Новгород, Калязин и Коломну, затем откроются маршруты до Ярославля и Перми. Прогулочные катера также будут ходить до центра столицы.Ранее , что в 2022 году по Москве-реке запустят девять речных трамваев. Они будут курсировать по маршрутам парк "Фили" – Киевский вокзал и Автозаводский мост – Печатники. Предполагается, что каждый день ими будут пользоваться 15-16 тысяч человек. Оплатить проезд можно будет "Тройкой" или банковской картой.