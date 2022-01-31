По прогнозам синоптиков центра ФОБОС, во Владимирской области в первую половину рабочей недели...

По прогнозам синоптиков центра ФОБОС, во Владимирской области в первую половину рабочей недели пройдут небольшие снегопады, а температура будет повышаться – в понедельник-вторник в полуденные часы около 0˚. Но затем начнётся похолодание, и в четверг-пятницу показания термометров не превысят -5…-8˚.Сегодня во Владимирской области ожидается переменная облачность, небольшой снег, местами дымка. Температура воздуха днём составит -1..+1°, ветер юго-восточный, умеренный. Давление немного ниже нормы.ФОТО: https://pixabay.com/ru/