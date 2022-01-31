Американские журналисты считают, что ограничения против России вызовут крах фондового рынка и панику.

Американские журналисты считают, что ограничения против России вызовут крах фондового рынка и панику.Аналитики полагают, что Москва ответит на санкции жесткими мерами. Например, ограничит поставки газа в Европу. Новые экономические ограничения из-за ситуации вокруг Украины, о которых заявил президент США Джо Байден, способны спровоцировать "финансовуюпанику" и серьезно ударить по мировой экономике.Эксперты заявили, что доселе ни одна страна не пыталась ввести настолько обширные санкции вотношении такой большой экономики, как российская. Они считают, что рестрикции вызовут хаос в экономиках развитых государств.Отметим, что Вашингтон не раз угрожал ввести крайне жесткие ограничения против нашей страны в случае"вторжения" России на Украину. Так, они могутзатронуть поставку смартфонов в Россию. В Белом доме заявляли, что санкции могуткоснуться финансовых учреждений, включая отключение нашей страны отсистемы SWIFT, а также искусственного интеллекта,квантовых исчислений и т.д.Как писали "Дни.ру", в последнеевремя западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска кгранице с Незалежной. Москва неоднократно отрицала эту информацию, подчеркивая, что не имеет плановнападения на другие страны. Ранее на слова Джо Байдена о санкциях против России.