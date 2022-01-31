В ГУ МВД России по г. Москве в режиме видеоконференции прошло совещание с руководителями учебных групп, инструкторами групп по работе с личным составом и сотрудниками подразделений

В зале Ситуационного центра ЦОУ ГУ МВД России по г. Москве в режиме видеоконференции прошло совещание с руководителями учебных групп, инструкторами групп по работе с личным составом и сотрудниками подразделений.Проводили учебно-методическое занятие заместитель начальника УРЛС ГУ МВД России по г. Москве – начальник ИЛС полковник внутренней службы Артур Сорокин, заместитель начальника УПП УРЛС ГУ МВД России по г. Москве – начальник 3 отдела полковник внутренней службы Павел Ткаченко, заместитель начальника 3 отдела УПП УРЛС ГУ МВД России по г. Москве – начальник 4 отделения подполковник внутренней службы Александр Тимошенко, начальник 2 отдела УПП УРЛС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Екатерина Коротаева.В рамках мероприятия освещались такие темы, как организация проведения занятий по профессиональной служебной и физической подготовке, огневой подготовке, а также направление сотрудников на профессиональное обучение.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве