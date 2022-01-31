Следователями Главного следственного управления совместно с коллегами из ОЭБиПК УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве пресечена деятельность лиц, осуществлявших сбыт контрафактных запчастей для автомобилей...

"Установлено, что злоумышленники осуществляли продажу контрафактных запасных частей для автомобилей, маркированных товарными знаками известных мировых производителей. Подделки реализовывались через интернет-магазин, а также в арендованном офисе, расположенном на территории г. Москвы.ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 180 УК РФ.В ходе обысков полицейскими изъяты воздушные, масляные фильтры и иные запчасти для автомобилей, а также мобильные телефоны, ноутбуки и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.Изъятые запасные части были направлены на экспертизу. По ее результатам товар признан контрафактным.По предварительным данным, причиненный правообладателям товарных знаков ущерб составляет 700 тысяч рублей.В отношении двоих фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, третьему – в виде запрета определенных действий.В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.Максимальное наказание за данное преступление – до 4 лет лишения свободы", – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.