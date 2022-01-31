Установлено, что продавец-кассир продала 17-летнему подростку три банки пивного напитка с содержанием этилового спирта 3,8% каждая...

Сотрудником полиции ОМВД России по Рязанскому району г. Москвы задержана кассир продуктового магазина, подозреваемая в продаже пивного напитка подростку.В территориальный отдел полиции поступила информация о продаже алкоголя несовершеннолетнему в магазине на Зарайской улице.В ходе проверки указанного адреса инспектором ОДН ОМВД России по Рязанскому району данный факт был подтвержден. Установлено, что продавец-кассир продала 17-летнему подростку три банки пивного напитка с содержанием этилового спирта 3,8% каждая на сумму около 300 рублей.Сотрудники полиции задержали 45-летнюю приезжую, которая ранее уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное правонарушение по статье 14.16 КоАП РФ «Розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции».Отделом дознания территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18